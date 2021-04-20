السودان يدعو كَافّة الأطراف التشادية للتهدئة ووقف الاقتتال

الخرطوم: السودانى

قالت وزارة الخارجية، إنّ السودان يُتابع بقلقٍ بالغٍ، تطورات الأحداث الجارية في الشقيقة تشاد، والصراع المُحتدم بين القوات الحكومية وقوات المعارضة على السلطة.

وأضافت الخارجية: “إن حكومة السودان وحرصاً منها على استتباب الأمن والاستقرار في الجارة تشاد وفي الإقليم، تدعو كافة الأطراف التشادية للتهدئة ووقف الاقتتال بما يضمن أمن واستقرار تشاد وسلامة مُواطنيه”، وتُؤكِّد وزارة الخارجية أنها تُتابع أوضاع الجالية السودانية عن طريق بعثتنا في إنجمينا وتعمل على اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أفرادها.