أكثر من 12 ألف مصاب بالفشل الكلوي النهائي في الربع الأول من العام2021

الخرطوم: السوداني

أعلن المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى أن عدد مرضى الفشل الكلوي بلغ خلال إحصائيات الربع الأول من العام 2021م، حوالي 12.500 مريض مصاب بالفشل الكلوي النهائي، أي ما يعادل حوالي 250 مريض لكل مليون نسمة، وهو رقم مماثل للمتوسط العالمي.

وقال خلال زيارة وزير الصحة الإتحادي للمركز اليوم دكتور عمر النجيب، يخضع حوالي 8.000 مريض من هؤلاء المرضى للمعالجة في الإستصفاء الدموي، وحوالي 80 مريض يعالجون بإستعمال الصافية الجوالة المستمرة، وحوالي 4.300 مريض يعيشون إعتماداً على كلية مزروعة.

وأشاد الوزير بالمجهود الجبار الذي ظلت تقدمه الإدارة والعاملين في خدمة المرضى رغم ضعف الإمكانيات والوضع الصحي العام، وأبدى الوزير إعجابه بالبرنامج الحاسوبي الذي تم تصميمه من قبل العاملين بالمركز، والذي مكنهم من حصر مرضى الفشل الكلوي بالبلاد مع تحديد أماكن سكنهم وأعمارهم، ودعا الوزير العاملين بالمركز للمحافظة على روح التفاني والإخلاص في العمل وتقديم الخدمة للمرضى والحرص على تقديم الخدمات الجيدة.

وناقش الوزير مع المدير العام المشاكل التي تواجه المركز وأبرزها قضية العاملين لاسيما وأن 80% من العاملين بالمركز القومي لأمراض وجراحة الكلى متعاقدون ومتعاونون، وتم الاتفاق مع الإدارة على أن العاملين بالمركز القومي هم المستفيدون الأساسيون من قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بفتح التوظيف للكوادر الصحية.

كما بحث الإجتماع وضع المركز من الناحية الإدارية وعلاقته بوزارتي الصحة الولائية والإتحادية، على أن يكون المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى والمراكز القومية الأخرى مراكز قومية لها إستقلاليتها الإدارية ويُشرف عليها مجلس إدارة ومجلس أمناء تحت رعاية وزارة الصحة الإتحادية.