مزارعو الجزيرة: عدم امتلاك البنك الزراعي للموازين يسبب لنا خسائر فادحة

الخرطوم : رحاب فريني

أكد عضو لجنة طوارئ الحصاد بمشروع الجزيرة والمناقل صلاح عبد الغني أن الموسم الشتوي الماضي عانى من مشكلات متكررة ظلت تلازم الزراعة في مشروع الجزيرة والمناقل وفي كل المشاريع المروية في السودان.

وقال في تصريح لـ (السوداني) إن أزمة الوقود بلغت ذروتها هذا العام الأمر الذي أدى لارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج صاحبه تدنٍ كبير في الإنتاج ، مبيناً أنه في حال لم تتدخل الجهات المختصة لمعالجة المشكلة فقد تعرض المزارعين للسجون بسبب الخسائر الكبيرة التي حدثت لهم، مشيراً إلى أن أهم المشكلات التي واجهت مزارعي الجزيرة والمناقل في بداية الموسم شح المياه وعدم تطهير القنوات وتوقف شركات الحفريات المحجوزة من النيابة، وعن مشكلات الحصاد قال عبد الغني أهمها انعدام الخيش وإجبار المزارعين على التعبئة في عبوات البلاستيك كبيرة الحجم، إضافة إلى وجود عدد قليل من الموازين بفروع البنك الزراعي.

ووصف عبدالغني عدم وجود موازين لدى البنك الزراعي بالظلم الفادح للمزارعين الأمر الذي يتسبب في حدوث فارق كبير في الأوزان دون وجه حق بالإضافة لتحمل أعباء الترحيل والانتظار لأيام للتفريغ في شون البنك الزراعي .

وأكد عضو لجنة الحصاد إن هذه الأسباب وغيرها أسهمت في فشل الموسم الشتوي الماضي وتهديد الموسم الصيفي المقبل على الأبواب. وقال إذا لم تتحرك وزارة الزراعة وإدارة مشروع الجزيرة والمناقل لتلافي هذه المعوقات قبل فوات الأوان فمن المؤكد أن الموسم الصيفي سيفشل.