مطالب بإنهاء الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين بكردفان

الخرطوم: سونا

كشف عدد من مزارعي محلية هبيلا والدلنج بولاية جنوب كردفان، عن تعرضهم لخسائر فادحة إبان الأحداث الأخيرة بين دار نعيلة والغلفان بسبب مرحال خور الورل.

وقال المزارع بهبيلا محمد إدريس بحر عقب اجتماعهم بالوالي د. حامد البشير بمكتبه بأمانة الحكومة، بأن هناك أكثر من (82) من مشروع لبلدات صغيرة تضررت من إتلاف البهائم للزراعات، لافتاً لتكوين لجنة ضمت المدير التنفيذيّ والأمير بالإضافة إلى( 18) عضو، قامت بجولة ميدانية لحصر وتقييم حجم التلف الذي قدر بمبلغ 17 مليار جنيه تم رفعها لحكومة الولاية بغرض السداد ومقابلة احتياجات البنوك والديون.

وأكد مبارك شبو سلام بتنسيقية الزراعة بمحلية الدلنج الكبرى أن الضرر كبير خاصة إذا ما قورن سعر جوال الذرة أو السمسم بسعر اليوم.

وطالب المزارعون بفرض هيبة الدولة وتمكين الشرطة مع توفير كافة الإمكانات لملاحقة الجناة، ومنع الاحتكاكات بين الراعي والمزارع، مؤكداً حرصهم الكامل واستعدادهم لمواجهة الموسم الزراعي للعام(2021) وتحقيق الأمن الغذائي.

و أشار عضو تنسيقية الزراعة ولجنة إنجاح الموسم الزراعي، مسؤول ملف الوقود عوض شرف الدين، إلى حدوث فوضى في العام الماضي وتعدٍ على حصة وقود الجازولين وقال قد أعددنا تقريراً مفصلاً لمدير عام الزراعة ومدير الزراعة المطرية مشيراً إلى بذل الجهود لتوفير الوقود لإنجاح هذا الموسم وزيادة الإنتاج، مطالباً الدولة بتوفير الأمن والاستقرار.