استقرار ملحوظ في السلع الاستهلاكية بالخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق استقراراً ملحوظاً ووفرة في حجم العرض في كافة أصناف السلع.

وعزا بعض التجار الاستقرار لثبات سعر الصرف ووفرة البضائع بالأسواق وضعف القوى الشرائية.

وأكد تاجر سلع بالخرطوم مصطفى علي في حديثه لـ(السوداني) إن أسعار السلع تشهد استقراراً ملحوظاً في كافة الأصناف نتيجة لاستقرار سعر الصرف وكساد السوق والذي توقع أن يستمر حتى منتصف شهر رمضان، مبيناً أن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع بسعر (4,5) ألف جنيه أما باكت دقيق سيقا من (2,5) إلى (2,400) جنيه متوقعاً ثبات الأسعار حتى نهاية الشهر، ووصف علي القوى الشرائية بالضعيفة، مبيناً أن سعر السكر قفز من ( 10٫600) إلى (10٫800) جنيه إلى (11) ألف جنيه واستقر سعر الدقيق (10) كيلو الباكت (2,5) ألف جنيه لسعر الجملة أما سعر العدس (4) آلاف جنيه للجوال عبوة (25) كيلو وسعر الكيلو (500) جنيه.

وأوضح علي لـ( السوداني) أن استقرارالسلع الاستهلاكية بالأسواق ناتج عن الغلاء، مبيناً أن سعرجركانة زيت الفول والزيت الأبيض (3) آلاف أما زيت شمس عبوة (4) وربع استقر في سعر (3٫200) جنيه وكيلو دقيق زادنا وسيقا (240-250) جنيها ، وكيلو السكر(350)جنيها ، واصفا الحركة التجارية بالضعيفة.

وقال تاجر بشرق النيل محمد الجاك إن الغلاء انعكس إيجاباً على استقرار الأسعار. وأشار إلى أن هنالك وفرة في حجم البضائع ، متوقعاً الاستقرار حتى نهاية شهر رمضان، مبيناً أن سعر السكر (11) ألف جنيه لعبوة (50) كيلو أما زيت يارا(3٫200) جنيه لعبوة (4) وربع رطل فيما استقر سعر رطل البن في (350) جنيه.