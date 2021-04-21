ارتفاع غير مسبوق في الأدوات الكهربائية

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد أسواق الاجهزة الكهربائية ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار وبلغت نسبة الزيادة(15-20%) ما أحدث ركوداً وضعفاً في القوى الشرائية

وأكد صاحب أجهزة كهربائية بشارع الحرية سيد أحمد لـ( السوداني) تأثر سوق الأدوات الكهربائية بالزيادات السابقة في سعر الصرف، مبيناً أن سعر أقل ثلاجة ديفريزر (10) قدم يتراوح ما بين(160-150) ألف جنيه ، مضيفاً بأن نسبة الزيادة في الأسعار تتراوح ما بين(15-20%) وأوضح بأن الزيادة انعكست سلباً في تراجع المبيعات .

وقال صاحب أجهزة كهربائية عصام علي إن هنالك ارتفاعاً غير مسبوق في كافة الأجهزة الكهربائية منذ ارتفاع سعر الصرف، لافتاً إلى أن السوق يعاني من الكساد والشلل الكامل في الحركة التجارية، مبيناً أن سعر المكيفات(اسبليت ال جي ونسمة) يتراوح ما بين (120-99) ألف جنيه وبلغ سعر الخلاط العادي (50-60) ألف جنيه ، مشيراً إلى تفاوت الأسعار حسب التاجر والتزاماته المالية، وقال إن أثر زيادة الدولار الجمركي لنسبة (28) % ربما يظهر في البضائع الجديدة.

وقال تاجر أدوات كهربائية إن السوق يعاني من الركود الحاد بسبب الغلاء، مبيناً أن سعر مكيف نسمة (150) ألف جنيه أما مكيف اسبلت (140) ألف جنيه فيما بلغ سعر ثلاجة ديفريزر 10 قدم(160) ألف جنيه أما ثلاجة ال جي(150) ألف جنيه أما سعر مكيف الخليج والجزيرة (140-130) ألف جنيه ،واصفاً القوى الشرائية بالضعيفة، متوقعا تراجع الاسعار حال استمرار الركود.