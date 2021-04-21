رسالة في بريد السيد والي الخرطوم… مع فائق الاحترام.

بلا ضفاف

كمال علي

سيدي الوالي وأنت تجلس على سدة أولى ولايات البلاد.. بكل زخمها وزحامها وتنوعها وتفردها وتباين سحناتها وملامح سكانها وعاداتها وتقاليدها وأعرافها ومعارفها وهي ولاية بقامة وطن.. نسأل الله تعالى ببركة هذه الأيام المباركات من الشهر الفضيل أن يعينك أخي أيمن خالد على تولي مسؤوليتها الجسيمة. ومهام حكمها المتعاظمة.. ومشاكلها متلاطمة الأمواج.

وندلف مباشرة سيادة الوالي إلى صلب الموضوع الذي نحن بصدده ويحدونا أمل وعشم كبير أن يكون موضع اهتمامكم وكريم عنايتكم.. وهو متعلق بموضوع الأراضي الشايك المتشابك.. لكنها حقوق ناس تراكمت عليها السنين وطرق أصحابها كل دور يمكن أن يضع حلاً ناجعاً للمشكلة التي أرقتهم سنيناً عددا وآخر هذه الأبواب هو مكتبكم العامر بالجهد والعناء في حلحلة قضايا المواطنين وبين يديكم ملف هذه المظلمة مدعوماً بالوثائق والمستندات التي تؤكد حق رافعي المذكرة وجدية وأحقية مطالبهم مع عشم لا ينقطع في النظر إليها بعين الاعتبار في ظل ثورة شعارها حرية.. سلام.. وعدالة.

والموضوع كما رفعه لنا المواطن أيمن زكريا إنابة عن متضررين كثر يتعلق بمواطنين تأثرت قطعهم بإعادة التخطيط وتم تعويضهم بمنطقة حي الصفاء ومن ثم تأثرت قطع التعويض بمصرف حي الصفاء أبو سعد علماً بأن تلك القطع مسجلة بالملك الحر وهؤلاء المتضررون تم عمل رفع مساحي لمنطقة فضاء بمربع ٢ أبو سعد والموضوع أمام لجنة التخطيط.

هناك عدد ٦ أسر تقيم بمربع ٤ أبو سعد منذ زمن بعيد ولم تشملهم الخارطة المصدقة للمربع وأيضاً تم عمل رفع مساحي لهم… ثم إن منطقة الزرائب بمربع ٦ أبو سعد وأيضاً تم عمل رفع مساحي لها حيث إنهم يقطنون هذه المنطقة منذ الستينات ولم تضمن بالخارطة المصدقة. وكذلك مواطنو مربع ١٢ أبو سعد والذين يقيمون داخل الميدان رقم ١٨٠ وتم عمل دراسة لهم ومن ثم عمل رفع مساحي للميدان وعددهم ٨ أسر إضافة إلى عدد ١١ مواطنتً مستحقين داخل منطقة حي الصفاء ولم يتم تعويضهم بحجة عدم توفر قطع للتعويضات.

صدر القرار الولائي بتحويل الأراضي المنزوعة من أصحابها التاريخيين بتحويلها إلى مناطق خضراء دون مراعاة للحق التاريخي للملاك والذين تضرروا وتشردوا وتضجروا وتعطلت مصالحهم وباتوا على قارعة الطريق ينتظرون العدل وهم يظنون أن حتى التعويض قد شابته شبهات ومنحت تعويضات لغير أصحاب الحق الأمر الذي جعلهم يجأرون بالشكوى وطرقوا كل الأبواب وآخرها بابكم منتظرين العدل ورد المظالم.

سيدي الوالي بين يديكم مظلمة حقيقية يرفعها أصحابها إليكم بعد أن رفعوها إلى الجهات المختصة ولم يتوافر حل للمشكلة والآن هم يظنون فيكم أحسن الظن سائلين الله تعالى أن يجري الخير على أيديكم ويجدون الحل الناجع لمشكلاتهم وكلهم أمل وعشم.

نرجو أن يتكرم السيد الوالي إذا سمحت مشاغله وجدول أعماله الذي نعلم أنه يعج بالقضايا الملحة ويتكرم بوضع القضية في إطارها عبر حل ناجع يرضي جميع الأطراف.

والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.