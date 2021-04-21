تذمر وغضب المواطنين لعودة قطوعات الكهرباء

الخرطوم : نزار عباس

أثارت عودة قطوعات الكهرباء المستمرة خلال اليومين الماضيين من شهر رمضان الحالي غضب واستياء المواطنين خاص بعد استقرار التيار الكهربائي في بداية الشهر الكريم وتصريحات وزير الطاقة والنفط جادين الذي وعد بتحسن خدمة الكهرباء خلال شهر رمضان.

هذا وقد شهدت العديد من أحياء العاصمة السكنية قطوعات للكهرباء خلال الأيام الماضية مما أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الذين عبروا عن سخطهم وامتعاضهم بسبب عودة قطوعات الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة في نهار رمضان مما يفاقم من معاناتهم خاصة بعد تصريحات وزير الطاقة بتحسن خدمة الكهرباء في رمضان.