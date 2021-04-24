ضبط ذهب ووقود مهربين

الخرطوم: السوداني

ضبطت الشرطة الأمنية بولاية نهر النيل شمال البلاد ذهبا ومواد بترولية مهربة.

وقالت الشرطة عبر مكتبها الصحفي إن الشرطة ضبط ذهب خام يزن 163 جراماً، معد للتهريب إلى ولاية الخرطوم دون مستندات رمسية.

إلى جابن 16 برميل من الجازولين محملة على متن عربة لوري في طريقها إلى مناطق التعدين تهريباً في ظل شح للوقود تشهده البلاد.

وقال مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية اللواء الطاهر عبد الرحمن، حسب المكت الصحفي إن إدارته لعطبرة رصدت معلومات عن نشاط إجرامي يعد لتهريب الذهب الخام من مناطق التعدين التقليدي إلى العاصمة الخرطوم، فنصت كمين محكم أسفر عن ضبط متهم وبحوزته الذهب.

وأضاف الطاهر إن الشرطة دونت ضده بلاغا بقسم شرطة عطبرة تمهيدا لمحاكمته.

وتابع اللواء الطاهر أن إدارته أوقفت عربة لوري محملة بقود جازولين تقدر بـ(16) برميل، مهربة دون مستندات، موضحا ان سائقها واجه بلاغات تحت المواد 5/8/10 من قانون حماية المستهلك وأمر الطوارئ رقم 3 بقسم شرطة عطبرة.

وأكد الطاهر أن الشرطة الأمنية جاهزة لملاحقة معتادي جرائم التهريب الذين يعملون على تخريب الاقتصاد الوطني.