وكيل وزارة الري ضو البيت عبدالرحمن لـ(السوداني): أذرعنا الفنية تعمل بصورة متواصلة تحسباً لسيناريو الملء الثاني لسد النهضة

حوار : رحاب فريني

• ماهي التحوطات التي تضعها وزارة الري حيال الملء الثاني للنهضة؟

تعمل وزارة الري من خلال أذرعها الفنية بصورة متواصلة لدراسة كل السيناريوهات التي يمكن أن تقع على السودان جراء أي تصرف أحادي للملء الثاني الذي يقدر بـ 13.5 مليار متر مكعب من المياه كما أعلنت ذلك إثيوبيا، غض النظر عن الوصول لاتفاق أم لا .

• إذن ثمة تحوطات للملء الثاني من قبل الجانب السوداني؟

نعم تمت الإجراءات التحوطية التي تقلل الضرر الذي يمكن أن يقع على السودان من نقص في التوليد الكهربائي ونقصان مساحات الزراعة الفيضية في بعض المناطق .

• ماهي الإجراءات والتحولات التي وضعت من جانبكم؟

بتعديل نظم تشغيل الخزانات وغيرها من التحوطات الأخرى من تقوية آلية التواصل مع كل الجهات التي تتأثر بالملء الثاني لسد النهضة في يوليو 2021 مثل هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والتوليد المائي لإجراء ما يلزم من جانبهم لتقليل الآثار السالبة، والوصول لكل فئات المجتمع السوداني من مزارعين ورعاة .

• هل يمكن أن يؤدي ملء سد النهضة إلى تقلص المساحات المزروعة؟

تغيير تشغيل الخزانات تحسباً للإجراء الأحادي للملء سيكون لديه تأثير على تقليص المساحات التي تزرع بالري الفيضي .

• كل ذلك بتنسيق بين السودان وإثيوبيا أو بدون؟

توقفت الآن المفاوضات المباشرة بين السودان ومصر وإثيوبيا التي لم تأت بجديد لعدم جدوى المنهجية القديمة المتبعة، وقد اقترح السودان توسيع دائرة التفاوض الذي دعا إليه الاتحاد الإفريقي بتكوين آلية رباعية كوسطاء تكون برئاسة الاتحاد الإفريقي التي ترأستها دولة الكنغو الديمقراطية والأمم المتحدة كونها تمثل الثقل العالمي وكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي كانت تشارك بصفة مراقب تحت مظلة الاتحاد الإفريقي .

• ماهو الدور الذي لعبته تلك الجهات؟

عملت على تقريب وجهات النظر وردم الهوة بين الدول الثلاث .

• كم تبلغ الكمية التي يتم تخزينها علماً بأن العام الماضي تم تخزين 4 مليارات ونصف متر مكعب؟

هذه العام من المتوقع أن تقوم إثيوبيا بحجز 13.5 مليار متر مكعب .

• ما مدى استعداد الوزارة للموسم الصيفي القادم؟

نعم استعددنا للموسم الزراعي، وتتمثل استعدادات الوزارة هذا العام في الإعلان المبكر للعطاءات في كل المجالات، الأطماء، والحشائش، والمنشآت للري وصيانة المنظمات، والبيارات، إضافة لتكوين تحالفات للشركات الصغيرة لتفي بمتطلبات كراسة العطاءات لهذا العام، وتم فرز العطاء بحضور الأجهزة الإعلامية المختلفة من فضائيات وصحف ووزارات ورست العطاءات إلى سبع شركات بدل 34 شركة العام الماضي، وتحسين بيئة العمل لصيانة جزء كبير من المكاتب والسكن والعربات وإدخال التقنية باستخدام الأقمار الصناعية في حصر المساحات المزروعة وتوزيع الدفعة الأولى من الكمبيوترات المحمولة (55 لابتوب) والتزام الوزارة بتوفير لاب توب لكل مهندس بالوزارة قبل نهاية هذا العام، وبداية قوية لمركز التدريب والدعم الكافي من الإدارة العليا للوزارة للتدريب حسب متطلبات العمل، وزيادة أسطول العربات العاملة بالحقل وعربات للمأموريات.

• ما تأثير قطوعات الكهرباء على الامداد المائي؟

التنسيق مع وزارة الطاقة والنفط لتأهيل المحطات المرتبطة بالبيارات والتركيز على برنامج صيانة البيارات خلال فترة الجفاف، وفصل خطوط كهرباء البيارات من القرى .

• هل وضعتم الخطط التي وضعتها الوزارة لري المساحات المستهدفة للعروة الصيفية تفادياً لحدوث أي مشكلات في الري أثناء الموسم؟

الخطة التي وضعتها الوزارة لتفادي مشكلات الري هي تحديد المساحة التي يتم ريها حسب الجاهزية الحالية للطلمبات التي تمد المشروع بالمياه .

• ماهي الجهة التي تحدد المساحات الزراعية؟

وزارة الري مع الإدارات الزراعية بالمشاريع المختلفة تحدد المساحة التي يمكن ريها ، كما أنها تقوم بإيقاف زراعة كل المساحات خارج الدورة الزراعية ، وتطبيق قانون الري والصرف على المخالفين لتوجيهات الري حسب القانون .