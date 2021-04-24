عرمان ينتقد منح الأمن الداخلي صلاحيات القبض والتحري في مسودة القانون

الخرطوم: السوداني

انتقد نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال ياسر عرمان، مشروع قانون الأمن الداخلي، وقال إنها أعطته صلاحيات كأن “البشير كتبه من سجنه”.

وقال عرمان، في منشور على الفيسبوك، اليوم السبت: “النسخة المعنية تعطي جهاز الأمن صلاحيات واسعة في الاعتقال والقبض والتحري، وكأن البشير قد كتبه من سجنه”.

وطالب عرمان بمقاومة مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن إجازته إلا من المجلس التشريعي”، وذلك لارتباطه بشعار الثورة: حرية، سلام وعدالة.

وأشار إلى أن إجازة مشروع القانون بصياغته المتداولة “يعني عودة النظام القديم”.

وكشف عرمان عن استفساره مسؤولين حكوميين وناشطين عن مصدر مشروع قانون الأمن الداخلي، دون “أن يتم التأكيد على مصدرها”.

وتساءل: “هل هي بالون اختبار لإرادة الرأي العام وقوى الثورة والتغيير من قوى ترغب في إعادة ممارسات الأمن والقمع الشمولي”.