لحسم جدل التواطؤ الزمالك يشكو المولودية والترجي للكاف

تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، شكوى رسمية من نادي الزمالك، يطلب فيها التحقيق بشأن أحداث لقاء الترجي التونسي ومولودية الجزائر، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتهى لقاء الترجي والمولودية بالتعادل الإيجابي (1-1)، وأدت هذه النتيجة لإقصاء الفريق المصري، الذي كان يحتاج لفوز بطل تونس من أجل التأهل.

وذكر الزمالك في خطابه للكاف، أن الترجي تساهل مع المولودية حتى يمكنه من تسجيل هدف التعادل، كما أن الفريقين لم يتبادلا الهجمات بعدما أصبحت النتيجة (1-1).

وأشار النادي الأبيض، إلى أن المولودية عندما سنحت له الفرصة وانفرد لاعبه بحارس الترجي سقط أرضا مدعيا الإصابة، رغم إن المولودية كان يحتاج الفوز حتى يخطف صدارة المجموعة.

جدير بالذكر أن الزمالك حصد (8) نقاط فقط، احتل بها المركز الثالث في المجموعة وودع دوري الأبطال، بينما تأهل الترجي المتصدر بـ11 نقطة، ومولودية الجزائر بـ9 نقاط إلى الدور ربع النهائي.