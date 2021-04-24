أخبار المراسل.. أردول: رغم الحملات التي تستهدفنا حققنا مليارات للخزينة في الربع الأول من العام

الخرطوم: المراسل

أعلن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأستاذ مبارك عبد الرحمن أردول عن تحقيق 22 مليار جنيه كأداء ربط في الربع الأول من العام الحالي، وهو أكبر من الربط الذي تحقق في العام المنصرم 2020م .

وتعهد خلال مخاطبته لقاء العاملين لمناقشة تقرير الأداء ربع السنوي للعام 2021، بالمضي قدماً في مشوار النجاحات التي ظلت تحققها الشركة في زيادة إنتاجية الذهب، وارتفاع الإيرادات بما يرفد خزينة الدولة بمليارات الجنيهات بالإضافة إلى مساهمة الموارد المعدنية في معالجة الكثير من الأزمات في مجال الوقود والدقيق والأدوية.

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