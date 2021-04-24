أخبار المراسل.. السودان: استعداد للأسوأ بعد مقتل ديبي ولاجئون تشاديون في طريقهم إلى دارفور

الخرطوم: المراسل

تتوقع السلطات المحلية في ولاية غرب دارفور في السودان وصول طلائع اللاجئين التشاديين إلى نقطتين حدوديتين، في أول تأثيرات الأوضاع بعد مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي الثلاثاء الماضي أثناء مشاركته في معارك ضد متمردين.

ومع توقعات اشتعال الحرب في تشاد بين حركات التمرد والجيش الحكومي سيكون تحدي الحكومة السودانية السيطرة على نحو 1280 كيلومترا من الحدود المشتركة بين تشاد وولايات دارفور الثلاث.

وهذه الحدود المفتوحة لن يحول انتشار قوات البلدين المشتركة عليها دون تدفق المتمردين في فرّهم وكرّهم ضد الجيش التشادي، كما أن ثمة مخاوف من نشاط ما توصف بالجماعات الدينية المتطرفة على الساحل الأفريقي الغربي وجنوبا بين حدود تشاد ونيجيريا والكاميرون.

وتتحسب الدول المجاورة للمشهد بعد غياب ديبي الذي أجاد لعبتي التوازنات والحروب في آن واحد مع الحركات المسلحة والجماعات المتطرفة.

قلق

ما إن قتل ديبي حتى أخذت مظاهر القلق تتبدّى رويدا رويدا في الدول المجاورة لتشاد التي تتوسط محيطا مضطربا ينتشر فيه السلاح مثله مثل أي سلعة.

وأصدرت كل من ليبيا والسودان والنيجر، الخميس، بيانا مشتركا بشأن الوضع في تشاد، ونصح قادة الدول الثلاث بإقامة حوار وطني بين الأطراف التشادية بعيدا عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

وأبدت الدول الثلاث حرصها على تكثيف الجهود لدعم التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة، ودعت مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى ضرورة عقد جلسة طارئة لاتخاذ خطوات وتدابير من شأنها تخفيف التوتر بالمنطقة.

وتأتي تحركات السودان وليبيا والنيجر بعد رفض تحالف المتمردين التشاديين ترؤس نجل ديبي “محمد كاكا” لمجلس عسكري انتقالي لـ18 شهرا وتوعده بغزو نجامينا.

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