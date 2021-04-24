إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد واستمرار لجنة التفكيك

الخرطوم: السوداني

أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، اليوم، قانون مفوضية مكافحة الفساد، وأمّن الاجتماع على استمرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، وأكد على دعمها لاستكمال مهامها الدستورية في تفكيك النظام المباد واسترداد ممتلكات الشعب السوداني.

وقال عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م محمد الفكي سليمان في تصريح خاص للجنة الإعلامية للجنة التفكيك، عقب انتهاء الاجتماع المشترك الذي انعقد بالقصر الجمهوري، إن الاجتماع أمّن على دعم لجنة التفكيك لتستمر في مهامها المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية.

في ما يتم تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد يُناط بها مهام محاربة الفساد. وطبقاً للفكي، فإنّ الاجتماع المشترك أجاز مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد.

الجدير بالذكر أنّ الاجتماع المشترك قد أجّل إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد في اجتماعه الذي عُقد الأسبوع الماضي بغرض إزالة التعارض ما بينه وقانون لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، حيث خلص الاجتماع المشترك الذي عُقد اليوم، لوجود اختلاف في طبيعة عمل مفوضية الفساد ولجنة التفكيك، الأمر الذي يستلزم مباشرة المفوضية واللجنة لعملهما بشكل منفرد وقائم بذاته، نظراً لاختلاف طبيعة ومهام كل منهما.