قطر الخيرية تدعم الإمدادات الطبية بـ(79) طن من المحاليل الوريدية

الخرطوم: السوداني

تسَلّمت وزارة الصحة الاتحادية دعماً طبياً كبيراً من قطر الخيرية عبارة عن (79) طن من المحاليل الوريدية التي تعاني البلاد هذه الأيام شحاً فيها .

وقالت د. إيمان مختار مدير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بوزارة الصحة، إن دعم قطر الخيرية بكميات كبيرة من المحاليل الوريدية جاء في وقته تماماً لأن البلاد تُواجه أزمةً غير مسبوقة في الدواء.

وأكد المهندس حسن علي عودة مدير مكتب قطر الخيرية بالسودان، إن هذا الدعم للقطاع الصحي بشحنة المحاليل الوريدية يأتي ضمن مشروعات حملة الاغاثة المتكاملة (سالمة يا سودان)، وأشار إلى أن الحملة شملت تدخلات إغاثية في عدة قطاعات منها الإيواء والأمن الغذائي والصحة.

وقال عودة لدى تفقده مع مسؤولين بوزارة الصحة الاتحادية مؤخراً لأطنان المحاليل الوريدية داخل الإمدادات الطبية بالخرطوم، إن قطر الخيرية لديها العديد من المشاريع الرائدة لدعم القطاع الصحي في السودان وتعزيز قدراته للاستجابة للطوارئ.

وأوضح إنهم بجانب عملهم في المشروعات الإنسانية والإغاثية في مجال الصحة يتدخلون كذلك في الجانب التنموي، مشيراً إلى (8) مجمعات خدمية شاملة لمستوصفات ومراكز صحية أنشأتها قطر الخيرية ضمن مبادرة دارفور، بجانب حزمة من المشاريع الخاصة بمكافحة العمى والأمراض المستوطنة وبناء مستشفيات جديدة بسعات كبيرة مثل مستشفى العطية الكرام الذي يجري الترتيب الآن لانطلاقة العمل فيه بولاية الخرطوم .