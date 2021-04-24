مشروعات إنتاجية وأراضي و وسائل نقل لأسر الشهداء بولاية الجزيرة

مدني: السوداني

أعلن الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم بأمانة حكومة الولاية بمدني بحضور أعضاء اللجنة العليا لتكريم أسر الشهداء والمصابين والمفقودين بالولاية إنطلاقة البرنامج التنفيذي لدعم أسر الشهداء والمصابين في جميع محليات الولاية بعدد 21 مشروعا إنتاجيا بكلفة 14.5 مليون جنيه وجدد الوالي إلتزامه بالقصاص للشهداء والجرحى وذلك من خلال تكوين لجنة عدلية لمتابعة قضايا الشهداء والمصابين .

وأشار للترتيبات الجارية لتكوين لجنة دائمة من الشباب وأسر الشهداء والمصابين والمفقودين لضمان إستمرار الدعم للأسر ومساعدتهم في إدارة المشروعات، وأن تكريم أسر الشهداء يرمي لنقل قيم الفداء والتضحية للأجيال القادمة .

من جانبها أعلنت الدكتورة صفيه عبد الرحمن عبد الله مدير عام وزارة الرعاية الإجتماعية رئيس اللجنة العليا لتكريم أسر الشهداء إن مشروعات أسر الشهداء والإصابات الكبيرة تشمل 9 دكاكين بالسوق الجديد بمدني و5 تكاتك و3 ركشات وبعض المشاريع الأخرى إضافة لتخصيص قطعة أرض لكل أسرة بمختلف محليات الولاية وبرجين بالحصاحيصا ومدني لسكن أسر الشهداء وعبرت عن إشادتها بإسهامات حكومة الولاية وديوان الزكاة والغرفة التجارية بالمناقل وبنك الإدخار في تنفيذ مشروعات أسر الشهداء .

واشارت لجهود اللجنة في حصر أسر الشهداء والجرحى والمفقودين والإلتزام بمنهج العدالة والشفافية في توزيع الدعم وإختيار المشاريع للأسر وفق دراسات إجتماعية لتحقيق الرضاء والهدف المنشود .

فيما أكد الأستاذ يعقوب عبد الرحمن ممثل لجان المقاومة عضو اللجنة العليا جاهزية اللجنة لخدمة أسرالشهداء تحت شعار (حق الشهيد ماراح) وكشف عن تحريك كل القضايا القانونية للشهداء والمفقودين والجرحى وتكوين لجنة طبية للإشراف على علاج المصابين بالداخل والخارج .

وأشار إلى أن جملة الجراحة والمصابين بالولاية 58 منهم 5 أصحاب إصابات كبيرة وأكد أن اللجنة هدفت في تنفيذ أعمالها لإرساء منهج جديد في تعزيز قيم الشفافية والعدالة .

هذا وقد جددت أسر الشهداء المطالبة بالقصاص للشهداء وعبروا عن إشادتهم بالإهتمام الكبير الذي ظل يوليه والي الجزيرة لأسر الشهداء ورعايتهم ومعالجة قضاياهم وهموهم .

هذا وقد تم في ختام المؤتمر الصحفي تسليم أسر شهداء محلية مدني الكبري عقودات الدكاكين التي تم تخصيصها لهم بالسوق الجديد بمدني .. وإنطلاقة مجموعات من أعضاء اللجنة العليا لتكريم أسر الشهداء والمصابين والمفقودين لتسليم الدعم للأسر بمحلياتهم .