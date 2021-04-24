السيسي وبن زايد يبحثان أزمة سد النهضة والعلاقات الثنائية

القاهرة: وكالات

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، علاقات البلدين الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، بما فيها أزمة سد النهضة؛ وفق بيان للرئاسة المصرية.

وقال محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”التقيت أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين بلدينا الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك بشأنها بما يخدم أمن منطقتنا العربية واستقرارها ومصالح شعوبها“.

أزمة سد النهضة

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن السيسي ومحمد بن زايد ناقشا أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، بما فيها أزمة سد النهضة.

وقال المتحدث: إن ”المباحثات تناولت عدداً من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وكذلك سد النهضة، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة“.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد وصل في وقت سابق اليوم السبت إلى مصر، في زيارة قصيرة؛ حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه بمطار القاهرة.