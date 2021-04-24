مدير عام الشرطة يكرم فريق إنقاذ حادثة منتزه الرياض

الخرطوم: السوداني

قام الفريق شرطة /حقوقي خالد مهدي إبراهيم مدير عام قوات الشرطة بزيارة لدائرة الدفاع المدني ولاية الخرطوم لتقديم التهنئة والاشادة بالدور البطولي لقوات الدفاع المدني في إنقاذ عدد 64 مواطنا كانوا قد علقوا باحدي الالعاب (الساقية) بمنتزه الرياض بالخرطوم.

ورافقه خلال هذه الزيارة مدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة ومدير المكتب التنفيذي للرئاسة بحضور مدير الدفاع المدني ولاية الخرطوم.

وأشاد المدير العام بالعمل المتميز الذي قامت به قوات الدفاع المدني، مما عزز ثقة الدولة والمواطن في قدرات ومهنية قوات الشرطة.

موكدا على الإهتمام بعملية التدريب وتبادل الخبرات لأنه يسهم إسهاما كبيرا في تطور الأداء مشيرا إلى أن الدفاع المدني رقما لا يمكن تجاوزه.

من جانبه اكد اللواء شرطة عثمان عطا مدير الدفاع المدني بولاية الخرطوم أكد جاهزية إدارته للتدخل العاجل والإستجابة لكافة نداءات الطواري حفاظا علي سلامة أرواح وممتلكات المواطنين ضد مخاطرالطببعة والكوارث مبينا جاهزية إدارته الفنية والتقنية والبشرية لتقديم الخدمات عبر رقم طواري الدفاع المدني المجاني 998.

و وفق المكتب الصحفي للشرطة أن المدير العام لقوات الشرطة قد قام خلال الزيارة بتدشين الآليات وأسطول المركبات الجديدة للدفاع المدني، كما قام بتكريم أشاوش الدفاع المدني الذين قاموا بعملية إنقاذ المواطنين وتبرع بمبلغ مالي بجانب ترقية عدد من ابطال الملحمة للرتبة الاعلى.