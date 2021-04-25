( 22) مليار جنيه إجمالي إيرادات الموارد المعدنية في الربع الأول

الخرطوم: السوداني

أعلن مديرشركة الموارد المعدنية مبارك أردول عن تحقيق 22 مليار جنيه كأداء ربط في الربع الأول من العام الحالي وهو أكبر من الربط الذي تحقق في العام المنصرم 2020م .

وتعهد في لقاء العاملين لمناقشة تقرير الأداء ربع السنوي للعام 2021، بالمضي قدماً في زيادة إنتاجية الذهب وارتفاع الإيرادات بما يرفد خزينة الدولة بمليارات الجنيهات بالإضافة إلى مساهمة الموارد المعدنية في معالجة الكثير من الأزمات في مجال الوقود والدقيق والأدوية.

وأكد استمرار تحدي الربط المقدر في موازنة الدولة للعام 2021م والمقدر بـ 104 مليارات جنيه ، مطالباً العاملين بعدم الالتفات إلى الحملات المستعرة ومحاولات الاستهداف الواضحة لإقعاد مسيرة الشركة، مطمئناً الجميع بسلامة الإجراءات المالية والإدارية التي ظلت تنتهجها الشركة في كافة معاملاتها الداخلية والخارجية.