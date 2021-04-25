ولاية كردفان تشرع في الإعداد لمصفوفة مشروعات مؤتمر باريس

الخرطوم: السوداني

شرعت ولاية شمال كردفان في الإعداد للمصفوفة الخاصة بمشروعاتها للمشاركة في مؤتمر باريس المزمع عقده في السابع عشر من مايو المقبل.

وأكد والي شمال كردفان خالد مصطفى آدم أن مؤتمر باريس يفتح آفاق الاستثمارات الدولية للسودان، مشيراً إلى أن باريس تستضيف أكبر تظاهرة دولية لدعم السودان.

وأوضح الوالي أن الولاية ستشارك في المؤتمر لعرض فرص الاستثمار المتاحة وخلق شراكات حقيقية ذات فوائد ومردود اقتصادي مع طرح مشروعات تعبر عن حقيقة فرص الاستثمار في البلاد مبيناً أنه سيتم إشراك قطاعات الطاقة والتعدين، الصناعة، البنية التحتية، والزراعة في المؤتمر لبحث كيفية الاستثمار فيها وتطويرها مع فتح الباب أمام المستثمرين الدوليين للدخول في مجالات الاستثمار المختلفة.

وأضاف الوالي أن من أهم أهداف مؤتمر باريس إعادة إدماج السودان في المنظومة الدولية وتشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال للاستثمار في السودان مما يفتح الكثير من آفاق الاستثمارات الجديدة التي تعود بالفائدة على الشعب السوداني من خلال التنمية والإصلاح الاقتصادي.