عفوا أخي مبارك الفاضل ، اختلاف الرأي عندنا محمدة.

جاءت بلا سابق تفكير وأنا أستمع للأستاذ / مبارك الفاضل يثبت على رئاسة حزب الأمة دوما شخصية تحمل اسم المهدي لضمان الوحدة كما يعتقد، عجبت للقول وأنا أجتر القول لكل زمان رجال ونساء ونحن رجال ونساء هذا الزمان في قرنه الحادي والعشرين الذي جاءت فيه نعمة ثورة ديسمبر 2018م على السودان كما حلت بالعالم نقمة وبلاء الكورونا فصار القرن فريدا بين القرون.

حزب الأمة القومي كما جاءت به علوم (قوقل) ، (تأسس في فبراير1945م كأول حزب سياسي شعبي ينحو لتحقيق مطامح الوطنية في الاستقلال عن دولتي الحكم الثنائي وبناء الدولة السودانية المستقلة على أساس المساواة والحرية والعدل. كان حزب الأمة القومي السوداني يطالب باستقلال السودان عن بريطانيا ومصر رافعا راية الاستقلال الكامل عن الدولتين وسمي مؤيدوه بالاستقلاليين . أبرز القيادات في حزب الأمة هم السيد الصديق عبد الرحمن المهدي أول رئيس للحزب والسيد عبد الله خليل أول سكرتير للحزب وأول رئيس وزراء من الحزب ثم السيد محمد أحمد محجوب ثاني رئيس وزراء للسودان من قبل الحزب والسيد الصادق المهدي ثاني رئيس للحزب )—عليهم جميعا رحمة الله وغفرانه.

أضيف الى ما حوته مذكرة الشيخ (قوقل) ، أن الحزب بعد وفاة السيد الصديق المهدي تنازع أهل بيت المهدي بين الهادي عبد الرحمن المهدي رئيسا للحزب وابن أخيه الصادق الصديق المهدي منازعا لعمه في رئاسة الحزب ، باختصار تحصلنا على حزب الأمة بجناحين ، هكذا ظهر جناح الهادي وجناح الصادق وتمدد الفتق في جناح أم جكو وبعدها تعددت الاجنحة والرؤوس التي قادت أحزاب الأمة الكثر ، صارت أحزاب الأمة عجينا لعب به العسكر من عبود و جعفر نميري ثم إلى الترابي و البشير إلى أن هانه الزمان ووجد عوض الجاز عند مبارك الفاضل متنفسا للتهكم والسخرية وسارت الركبان بقوله (أموال البترول بنشتري بيها الزيك) .

أخي الكريم مبارك الفاضل ، قولك بأن رئاسة حزب الأمة وحصرها في بيت المهدي لتحقيق الوحدة ، قول مردود عليه بالافعال لا برمي الاقوال عند جب صحيفة ، فارقت حزب الأمة وحدة الكلمة وثبات الرأي بعد موت المؤسس الاول السيد الصديق المهدي ، بين السيدين الهادي والصادق من اسرة المهدي كان مولد حزب الأمة الضعيف بين أحزاب السودان ، وعلى العكس كانت القوة وعلو الصوت لحزب الأمة من وقفة عبد الله خليل في مقابل التسلط المصري و تغول جيشهم على مثلث حلايب في العام 1958م ، يرفع رأسنا المحجوب كوزير خارجية في الامم المتحدة ثم هو رئيس وزراء يصالح بين جمال عبد الناصر والملك فيصل ويزيح الكآبة والغم من على جبين عبد الناصر بعد حرب يونيو1967م ويرد فعله عبد الناصر قائدا فقط خسر معركة ولم يخسر الحرب.

منارات الافعال التي يتغنى بها حزب الأمة في ما بعد تكوين حزب الأمة ، جاءت من خارج بيت المهدي ، من غمار شعب السودان الذين اختاروا راية السودان للسودانيين عنونا للاستقلال وبناء دولة السودان من حلفا إلى نمولي ، قولكم بعقد راية ولواء حزب الأمة دائما لشخص من بيت المهدي يغمط الحق ويعيد الاجنحة إلى مزيد من الفرقة والشتات .

أخي مبارك الفاضل ، لكم السلام وهو اسم من اسماء الله الحسنى كما هو جلت قدرته العدل أيضا ننشده ، فمقالاتكم تلقى بحساب وميزان تنبئ عن رجل دولة يقود عقولا تفكر وتبذل النصح لقائدها ، ربما وقوفكم ولو لفترة خلف قائد لحزب الأمة من خارج بيت المهدي يمنح عقلكم فسحة من التدبر واعادة النظر في حال الحزب ورئاسته وحكمته يتداولها أبناء الحزب من خارج بيت المهدي لتحقيق اثراء الحزب واقتلاع موروثات وجينات التفرقة وإطلاق القوة الايجابية وسط عضوية الحزب.

لكم العتبى إن قسوت عليكم ولكنها القسوة الحنون من طرف الشارع وأردد سرا اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية فهو محمدة ومرجلة.

وتقبلوا أطيب تحياتي.