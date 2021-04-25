ماذا تبقى لنا ولكم وللوطن .؟!

• ابان الثورة السودانية وفترة اعتصام القيادة بعد سقوط الانقاذ واستلام المجلس العسكري السلطة، كثيرا ما شاهدنا بعض اعضاء الاخير عبر قنوات الاعلام المختلفة ومنهم اكد أن الرئيس البشير بارك خطوة التغيير واوصاهم بالبلد (ابقوا عشرة على البلد )..!

تحدث بعض القيادات المدنية الذين هم على السلطة اليوم او غيرهم من ممثلين لاحزاب سياسية عبر الندوات واللقاءات اكدوا أيضاً أن الوطن في حدقات العيون بل أن الثورة جات لتزيل الثقل عن كاهل المواطن حيث لا رفع لدعم الوقود المدعوم، وجاءوا اليوم قالوا إن الوقود لا يستفيد منه سوى صاحب البرادو، وحدثونا عن التعليم ينبغي أن يصبح مجانا وكان وقتها شعارهم لا تعليم في وضع اليم .!

عن جانب الدين و فصله عن الدولة جزموا بأن هذه مسألة ليست من ضمن الاجندة بل ليست من اختصاصات الفترة الانتقالية ويجب أن يقضي ويفتي فيها المواطن عبر مجلس تشريعي منتخب. هذا مستخلص ما كان يجري عبر افواههم، من باب للتذكير ولعل الذكرى تنفع المؤمنين.

• يحتار بعض الكتاب عند تناولهم قضايا المواطن في تصوير تلك القضية ايا كانت لأنه مهما تم عكسها من خلال المقال فهي غير كافية كما تكون في الواقع .

الجانب الخدمي وبالاخص الاقتصادي الذي ارهق كاهل المواطن محمد أحمد من اهم واولى الاسباب الرئيسية في اسقاط الحكومة الذي اتخذته الاحزاب السياسية مدخلا …

• ماذا تبقى للجانب الاقتصادى حتى يبلغ ذروته؟ وضعه اليوم كفيل باتخاذ اجراءات صارمة تدعم معيشة المواطن اقلها بالمعدل الذي كان ابان سقوط النظام البائد وليس مضاعفته حيث ارتفاع للاسعار جنوني مستمر يوما تلو والآخر.

• وددنا اليوم عبر مقالنا من خلال هذه الصحيفة أن نقول ماذا تبقى لنا ولكم .؟

ماذا تبقى لأجهزة الدولة وانتم ترون بأم اعينكم الانفلات الامني ليس في اطراف الولايات بل داخل العاصمة وفي شوارعها الرئيسية من نهب واعتداء على حقوق الآخرين….من جوالات ونقود وغيرها؟

ماذا تبقى لكم لكي تتخذوا اجراءات وخطوات سريعة من اجل الحفاظ على امن المواطن ام هي افعال صغيرة لا تستحق التدخل؟ ..!

ماذا تبقى لأجهزة الدولة بعد تحسين العلاقات الخارجية وانعقاد مؤتمرات المانحين والاصدقاء حتى ينعم الوطن ليس بالرفاهية بل بأبسط حقوقه من علاج واستقرار للتيار الكهربائي وتوفر للمياه..؟

ماذا تبقى لأجهزة الدولة من هيبة حين يقتحم بعض من المتفلتين باسم الثورة ابواب ومكاتب الوزارات بدعوى انهم اوصلوه هذا المنصب لذلك لابد من الاستماع لهم في اي وقت وفي اي مكان .وحل قضيتهم فورا .!

ماذا تبقى للمواطن بعد ارتفاع تكاليف العلاج وزيادة اسعار الادوية بل انعدامها في كثير من الاحيان حتى في المشافي والصيدليات الخاصة؟

كم تبقى له من راتبه واجره الذي يتقاضاه لكي يعيش به ابناءه بعد الرسوم الدراسية بمختلف المراحل مصحوبة بقيمة التنقل من وإلى المدرسة او الجامعة.؟

ماذا تبقى للمواطن من الصراخ؛ صراخ في كل شيء الذي كان شعار بعض من اعضاء الحكومة، صراخ فات حده بل افقد الصوت ..؟

• ماذا تبقى للمجتمع كله حكومة وشعبا بعد اندثار قيمه ومبادئه من عدم حياء ينشر عبر فديوهات دراما وغناء من بعض الشباب والشابات غناء اقلها نوصفه بالهابط واصوات مغنيات تعلو وترتفع في المدن والاحياء تتخللها الفاظ سيئة جدا.!؟

ماذا تبقى لأجهزة الدولة الاعلامية التي باتت تستضيف ما سبق والاشنع من ذلك يعدونهم للمشاركة في شهر رمضان وما احوجنا فيه للرجوع الى الله عز وجل وليس الابتعاد عنه بإعداد مثل هذه البرامج ..!

والمؤسف يعللون ذلك بالحرية والمدنية التي غابت عن الوطن لاكثر من ثلاثين عاما ….

ماذا تبقى للوطن والنفايات تتراكم في كل مكان طرقات عامة وفرعية وداخل المدن والاحياء مناظر تقشعر منها الابدان .ّ!

ماذا تبقى للمجتمع وبعض شبابه يضيع وقته ويبذل جهده فيما لا يقدم للوطن واهله بل حتى لذاته …

ماذا تبقى لنا ولكم وللمجمتع بأكمله ونحن نشاهد بأعيننا الاثنتين الفشل الذريع الذي شمل كافة مجالات الحياة بالبلاد وفي كل يوم نفقد كفاءة تهاجر الى خارج الوطن من اجل أن يطعم ابناءه ويحقق لهم مسلتزمات الحياة من تعليم وصحة وغيرها وسكن . ؟

ماذا تبقى لنا ولكم وللوطن للعبور به بعد كل تلك الخيرات من موارد طبيعية ومساحات شاسعة صالحة للزراعة اضافة الى خبرات وكفاءات للاسف تستفيد منها البلاد الاخرى؟.

• ماذا تبقى لنا ولكم وللمجتمع بعد فصل الدين عن الدولة والحكم بما لا يرضي الله عز وجل لإرضاء مجموعة صغيرة تعبر فقط عن نفسها وليس اهل السودان؟

هل تبقى لنا من شيء او قصور ولم نذكره في مقالنا يعبر عن الوضع الحالي للسودان ومواطنه .؟