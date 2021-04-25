الساقية لسة مدورة

ما بين ساقية تروي الزرع وساقية تثير الهلع

رجعت بي الذاكرة حين تلقينا خبر وفاة قريبتي الدكتورة الشهيدة سلمى وابنتها في حادثة غرق العبارة وتزامنا مع انقلاب أحد مقاعد ساقية منتزه المقرن بسبب طبيعي وهي عاصفة مرت علي عجل وخطفت معها أرواحا عزيزة علينا وعلى الأسر التي كانت تروح عن أنفسها في ذلك اليوم.

إيضاح ١

تكرر المشهد في أحد المنتزهات في إحدى العابها وهي الساقية مع اختلاف السبب أيضا حبست بعض الأسر أنفاسها ويدعون الله عز وجل أن يلطف بهم وقد كان بفضل الله ومن قاموا بعملية الإنقاذ لهم التقدير.

يبقى السؤال والذي يجعل دائما بلدنا السودان محلك سر. أين المواصفات والمقاييس؟ واين دور الرقابة على مثل تلكم الألعاب؟ هل صنع في السودان أصبح صينيا ام زيادة الدخل وتقليل التكاليف لأي مشروع او استثمار هو الهدف؟ اسرة واطفال يريدون أن يستمتعوا بجمال النيل والخرطوم بليل وكان المشهد ظلاما دامسا.

إيضاح ٢

عند وقوع مثل هذه الحوادث بالتأكيد تعطي إشارات لما سوف يكون مستقبلا وتلافي اي أخطاء بل تحديثها بصورة أجمل مواكبة لأحدث الصناعات و َضمان بقائها لعدة سنوات.

الأمن والسلامة أصبحتا من اشتراطات اي تصديق لمشروع خدمي او ترفيهي، حتى المباني الشاهقة لها شروط يجب تفعيلها ومتابعتها حرفيا دون استثناءات ومعاقبة كل من يخل بها حتى يسلم الأمر.

قيد تسوية

في دفتر الولاية الشمالية وتحديدا المناصير هل تمت معالجة مسألة التعليم بين الضفتين وما تركته آثار الأم المكلومة بوفاة بناتها؟

قيد تسوية

في دفتر هيئة السكة حديد حدسي يخبرني أن ثمة حادث سوف يحصل في يوم ما بسبب ما نراه في كل تقاطعات السكة حديد مع طرق السيارات حيث نحبس أنفاسنا عند مرور القطار بها حيث لا وجود لإشارات او حواجز الكترونية؛

يعني لو ما منتبه قطرك صفر.

قيد تسوية

في دفتر المحلية تاني الساقية مدورة والخريف على الأبواب وايضا عدت سنة وحلول وقتية

رصيد ارباح منقوووول

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا