فورموسينيو يطلب معسكرًا خارجيًا للهلال

طلب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني للهلال السوداني، إقامة معسكر خارجي للفريق، تحضيرا لاستئناف مباريات الدوري المحلي في مايو المقبل.

وأكد مصدر بالهلال لـ”كووورة”، أن المدير الفني جدد مطالبته للإدارة بتوفير معسكر خارجي، بعدما كان هذا المطلب مشروطا بتأهل الهلال لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيخوض الفريق الأزرق مباراته الوحيدة، المتبقية بالدور الأول من الدوري السوداني، أمام المريخ، في مطلع الأسبوع الأخير من مايو.

وأجرى الهلال، مساء امس، حصته التدريبية الرابعة منذ عودة فورموسينيو من بلاده، في أعقاب إجازة لمدة 10 أيام، منحتها له لجنة التطبيع بالنادي.

وجرت حصة امس بملعب دار الرياضة، بعدما خاض الفريق أول حصتين باستاد حليم/شداد.