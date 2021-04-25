جيسي وفيني.. أثر محدود وهدف تاريخي مع الهلال

أنهى الهلال السوداني المخالصة المالية مع المهاجم الكونجولي فيني كومبي بونجونجا، ولاعب الوسط الزيمبابوي جيسي لاست، بعد مسيرة 6 أشهر فقط مع النادي الأزرق، تركا خلالها أثرا محدودا للغاية وهدفا تاريخيا لا ينسى.

ضم الهلال فيني كومبي من موتيما بيمبي الكونجولي، ولاست جيسي من بلاتينيوم الزيمبابوي في سبتمبر/أيلول 2020، لكن الثنائي خيّب الآمال كثيرا.

وكان اللافت أن الثنائي غالبا ما جلس على مقاعد البدلاء، وندر ما ظهر أي منهما أساسيا في المباريات المحلية أو القارية.

المقارنة بين اللاعبين تصب في صالح لاست، الذي أحرز 3 أهداف في الدوري السوداني، مقابل هدف واحد لكومبي.

أول أهداف جيسي كان في مرمى حي العرب بورتسودان، ضمن الأسبوع الأول للدوري، كما سجل ضمن رباعية الهلال في الخرطوم الوطني بالأسبوع الـ12، بينما كان آخر أهدافه في مرمى الهلال الفاشر (6-2) في الجولة 14 من المسابقة.

أما فيني كومبي فأحرز هدفه الوحيد بالدوري السوداني، في مواجهة هلال الساحل بالأسبوع الـ11، في المباراة التي فاز فيها الفريق الأزرق (2/0).

وسجل كومبي هدفا تاريخيا لن يسقط من ذاكرة جماهير الهلال، في مرمى عملاق الكرة الغانية أشانتي كوتوكو، بالعاصمة الغانية أكرا، ضمن الدور الثاني من تصفيات أبطال إفريقيا.

هدف كومبي الذي أحرزه في مرمى أشانتي كوتوكو، تحقق به أول فوز للهلال على أشانتي في غانا، ونقل به الفريق إلى مجموعات دوري أبطال.