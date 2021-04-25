برشلونة يؤمن نفسه من مخطط يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إسباني، أمس الأول السبت، عن مخطط يوفنتوس، للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، خلال المرحلة المقبلة.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل لاتفاق حول توقيع عقد جديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة “سبورت”، فإن يوفنتوس تواصل بالفعل مع وكيل ديمبلي، وطلب ضم اللاعب، لكنه اشترط الحصول عليه بشكل مجاني.

في الوقت نفسه، يرغب برشلونة في تجديد عقد نجمه الفرنسي، حيث طلب من وكيله، عقد جلسة لتمديد عقده حتى 2025، لكن اللاعب طلب تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم.

هذا الأمر، فجر قلق برشلونة، الذي يعتقد أن اللاعب يرغب في كسب الوقت للرحيل مجانًا في صيف 2022.

ونوهت الصحيفة “إذا استمر ديمبلي في إصراره على عدم التفاوض بشأن التجديد، فإن برشلونة سيعرضه للبيع هذا الصيف مقابل مبلغ يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو.