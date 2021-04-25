نيوكاسل يعاقب ليفربول الهزيل بتعادل قاتل

صعق نيوكاسل مضيفه ليفربول وأجبره على التعادل (1-1)، السبت، على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف ليفربول، محمد صلاح، في الدقيقة الرابعة، وعادل نيوكسل النتيجة عبر جوزيف ويلوك، في الدقيقة (95).

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 54 نقطة، في المركز السادس، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 36 نقطة، في المركز الـ15.

نجح ليفربول في افتتاح التسجيل مبكرًا، بعدما أرسل ماني عرضية من الجانب الأيسر، استقبلها صلاح داخل منطقة الجزاء، مسددًا كرة قوية سكنت الشباك.

وكاد ليفربول أن يضيف الهدف الثاني، في الدقيقة 29، بعدما أخطأ دفاع نيوكاسل في الخروج بالكرة، ليفتكها صلاح داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى ماني ثم جوتا الخالي من الرقابة، الذي سدد إلى جوار القائم.

وأجرى المدرب يورجن كلوب التبديل الأول لليفربول، في الدقيقة 58، بنزول ميلنر على حساب جوتا، بعد شعوره بفقدان السيطرة على وسط الملعب.

ومهد تياجو كرة على حدود منطقة الجزاء، ليصوب أرنولد كرة قوية على الطائر، ذهبت خارج المرمى.

ودفع كلوب بورقته الثانية، في الدقيقة 77، بنزول جونز على حساب تياجو.

وأطلق ماني تسديدة قوية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، في الدقيقة 80، أبعدها دوبرافكا إلى ركلة ركنية.

لكن الضيوف أصروا على معاقبة الريدز على أخطائهم الدفاعية، وعدم نجاحهم في تعزيز النتيجة، وذلك بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 95، عندما سقطت الكرة أمام ويلوك داخل منطقة الجزاء، ليسدد في شباك أليسون وينتهي اللقاء (1-1).