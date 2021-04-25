أخبار المراسل.. سعر الدولار وصرف العملات مقابل الجنيه اليوم الاحد 25 ابريل

الخرطوم: المراسل

استقر سعر الدولار في السودان، خلال مستهل تعاملات الأحد 25 أبريل 2021، لدى بنك السودان المركزي، فيما ارتفع سعره لدى السوق الموازية.

وهبط الجنيه السوداني بنسبة قياسية بعد ملامسة سعر الدولار في السودان، أمس السبت الـ 400 جنيه، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وأرجع الخبراء تراجع الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق الموازية إلى النقص الحاد في المعروض مقارنة بزيادة الطلب خلال افتتاح تعاملات السوق الموازي المبكرة وفق مصادر مصرفية ووسائل إعلام محلية.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، عند مستوى 381.76 جنيه للشراء، و383.67 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تعاملات أمس.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، صباح الأحد، 390 جنيها، بعد فترة من التذبذب في الأسعار خلال تداولات أمس السبت ما بين 400 جنيه للدولار الواحد، و395 جنيها.

وارتفعت أسعار الدولار حيث تم تداول متوسط سعر الدولار الواحد، أمس السبت بمبلغ 390 جنيها مقابل 386.00 جنيها الخميس، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 103.60 جنيهات َوالدرهم الإماراتي 106.40 جنيهات بينما بلغ سعر البيع لليورو 470.0 جنيها.

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