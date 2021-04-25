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أخبار المراسل.. وجدي صالح: الحكومة الانتقالية كلها تسعى الى تفكيك نظام الثلاثين من يونيو

الخرطوم: المراسل

أشاد الأستاذ وجدي صالح عبده عضو لجنة تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو بإجازة قانون مكافحة الفساد وبارك قيام المفوضية والتي لا يتعارض عملها مع اللجنة باعتبارهما الاثنان استحقاق دستوري.

ووجه نقدا للمروجين بأن هناك تناقض ووصفه بأنه مصنوع وأنها معركة في غير معترك وقال إن اللجنة ستواصل عملها في تفكيك المنظومة السياسية التي استمرت ثلاثين عاما ومكنت نفسها داخل مؤسسات الخدمة المدنية وخلقت لها واجهات اقتصادية وتنظيمية.

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