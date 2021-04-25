السودان يسجل نسبة مخيفة من جملة الإصابة بالملاريا في إقليم شرق المتوسط

الخرطوم: السوداني

أكدت التقارير العالمية للملاريا للعام 2020 أن حالات الملاريا بالسودان تشكل 46% من جملة الحالات بإقليم شرق المتوسط فيما كشفت نظم المعلومات الصحية أن جملة الإصابات لعام 2019، بلغت 3.272.922 حالة، و 1.825 وفاة مقارنة بأكثر من 3.5 مليون حالة، و 3.129 وفاة لعام 2018.

واكد التقرير أن كل ولايات السودان تعرضت للإصابة بمرض الملاريا.

وأقر د.عمر النجيب وزير الصحة الاتحادي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمناسبة اليوم العالمي للملاريا الذي يصادف الـ24 من أبريل من كل عام بدار اتحاد الأطباء بالعواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وتعهد بالعمل سويا لجعل السودان خالٍ من الملاريا خلال السنوات الثلاث القادمة في ظل وجود الكوادر والخطط.

د. مصطفى أبوبكر مدير مكافحة الناقل بوزارة الصحة الاتحادية قال إن الملاريا تظل تحدٍ كبير في ظل عدم وجود لقاح، وحتى الآن تظل استراتيجية مكافحة الناقل هى الاستراتيجية الناجعة في مكافحة الملاريا، لافتا إلى مشكلة عدم استخدام الناموسيات.

وأضاف أنها لم تصل إلى 18 ولاية واستهدفت 12 ولاية فقط ليس من بينها الخرطوم ، وكشف عن تراخٍ في برنامج الملاريا منذ 2014، إضافة إلى أن جائحة كورونا تسببت في انقطاع خدمات الملاريا لـ 4 شهور.

كاشفا عن حدوث أوبئة في 17 ولاية عدا ولاية البحر الأحمر، وأضاف أن ولاية البحر الأحمر تعاني حاليا من بعوض الآسيوية عابر الحدود، وهو نوع جديد وغير مرصود.