الصحة: تهاون المواطنين تسبب في ارتفاع الإصابات والوفيات بـ(كورونا)

الخرطوم: السوداني

أكدت الدكتور ميادة مصطفى اختصاصي أول الصحة العامة ممثل وزارة الصحة في منصة (سونا) الإعلامية لمتابعة جائحة كورونا مساء اليوم أن تهاون المواطنين في الآونة الأخيرة بالجائحة أدى لارتفاع الإصابات والوفيات .

مشددة على ضرورة الالتزام بالاحترازات والاشتراطات الصحية المعمول بها والمعلن عنها من وزارة الصحة من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالصابون والتعقيم الدائم والمستمر، مشيرة إلى أن الجائحة في موجتها الثالثة كانت قاسية بعض الشئ.

وقالت د. ميادة إنه يجب أن تكون الصلاة في شهر رمضان ما أمكن في المنزل وإن أصر البعض على أدائها في المساجد يجب التشدد في التقيد بالاحترازات المطلوبة بأن يحمل كل مصلٍّ سجادته الخاصة معه ويرتدي الكمامة مع الالتزام بأداء الصلاة على أسس التباعد، لافتة إلى أنه يفضل أداء الصلاة في ساحات المساجد للتهوية الجيدة مع تجنب المصافحة عقب الصلاة.

ودعت ميادة للتقليل من الزيارات الاجتماعية والتواصل الرمضاني الذي درجت عليه الأسر السودانية لا سيما زيارات المرضى في المستشفيات وزيارات الأسر فيما بينها وأن يفطر الجميع في منازلهم ويتواصلوا مع بعضهم البعض عبر الهواتف النقالة وتقنيات التواصل الحديثة خاصة التواصل في الأفراح والأتراح.

وشددت الدكتورة ميادة على الفئات المستهدفة بالتطعيم الحرص على ذلك في المراكز المخصصة في العاصمة والولايات، مبينة أن لقاح كورونا الموجود في السودان الآن آمن وفعال، موضحة أن آخر يوم للجرعة الأولى سيكون في الـ 30 من أبريل الجاري.