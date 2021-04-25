السودان يفوز بالمركز الثاني في المسابقة الإفريقية الكبرى لحفظ القرآن بتنزانيا

الخرطوم: السوداني

حصل السودان على المركز الثاني، من بين أكثر من ثلاثين دولة منافسة، في المسابقة الإفريقية الكبرى للقرآن الكريم، التي أقيمت اليوم باستاد مكابا الدولي، بالعاصمة التنزانية دار السلام، و التي شهدها جماهير غفيرة، امتلأت بهم المدرجات.

وحصل ممثل السودان الشيخ “حسن ابراهيم حماد”، على المركز الثاني، في المستوى الأول في مسابقه إفريقيا الكبري في حفظ القرآن الكريم وتجويده.

و التي نظمتها مؤسسة الحكمة بجمهورية تنزانيا، بمشاركه 33 متسابقا من 33 دولة وحصل ممثل السودان، على نسبة 99.41% بتقدير ممتاز في 30 جزء حفظاً وتجويداً.