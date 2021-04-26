سلة الهلال تكتسح الموردة وتقترب من اللقب

حقق فريق السلة بنادي الهلال فوزاً كبيراً ومستحقاً على حساب نظيره الموردة في المباراة التي جمعت الفريقين في ساعة متأخرة من مساء السبت بملعب طلعت فريد ضمن مباريات الجولة الرابعة للدورة الثانية من مباريات دوري السلة بولاية الخرطوم، ونجح الهلال في حسم المواجهة لمصلحته بفارق كبير بواقع (٨٠) نقطة مقابل (٥٤) للموردة وحظيت المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة، وبالرغم من أن المواجهة انتهت في الساعات الأولى من فجر الأحد نظراً لانقطاع التيار الكهربائي إلا أن الحضور استمتع بسهرة رمضانية ممتعة.

وبتلك النتيجة يكون الأزرق قد أحكم قبضته على الصدارة من دون هزيمة محققاً رقماً قياسياً لم يتحقق من قبل في دوري السلة، هذا وتبقت للهلال ثلاث مباريات حاسمة أمام اليوناني، المكتبة والمريخ.