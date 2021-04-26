غياب تركي آل الشيخ عن الساحة الهلالية يثير التساؤلات

اختفى المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي لنادي الهلال عن الساحة الهلالية لفترة طويلة منذ أن غادر الازرق مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2021م، ويبدو أن العلاقة بين المستشار وبعض أعضاء مجلس التطبيع والصحفيين المقربين من اللجنة لا تسير على ما يرام في ظل أزمة التسجيلات الأخيرة وفشل صفقتي المستشار الذي اكتفى بمنصرفات الجهاز الفني الحالي للهلال بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينو وطاقمه المعاون، ولم ينشر تركي آل الشيخ في صفحته الشخصية اي منشور يتعلق بالهلال منذ فترة طويلة رغم أن اكثر من مئة الف متابع انضموا لصفحته في الفترة الأخيرة من جماهير الهلال.

وبحسب متابعات الصحيفة فإن تركي آل الشيخ يدرس إمكانية الابتعاد والاعتذار عن الرئاسة الفخرية للهلال والاكتفاء برئاسة ناديه الإسباني.