توتي يفاجئ الجميع ويخطف هداف الاكسبريس

فاجأ نادي توتي الخرطوم الجميع بضم نجم الأهلي عطبرة وهداف الدوري الوسيط المؤهل للممتاز في مجموعته الأولى للتعايش السلمي بكسلا محمود حميدة الشهير ب خداري المرشح للقمة.

ووقع اللاعب لفريق الجزيرة العاصمية بعقد احتراف يمتد لموسمين بحضور سكرتير النادي طلحة علي وعضو المجلس محمد دحروج والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الكابتن إبراهيم حسين ابراهومة.

وكان توتي قد نجح في إقناع إدارة الاكسبريس وراعي الفريق حسن عبد السلام الصاقعة بإطلاق سراح اللاعب والذي كان مرشحا للانتقال للمريخ إلا أن حرمان الأخير من التسجيلات حال دون ذلك بالرغم من تواصل إدارة الأحمر مع راعي الاكسبريس.

ويعد اللاعب مكسبا كبيرا لتوتي والذي تفوق على كثير من الاندية التي أبدت رغبة كبيرة في الاستفادة من خدماته بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ناديه في الدوري الوسيط المؤهل للممتاز.