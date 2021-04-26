كأس العرب.. أمل الغربال لإنجاز جديد مع صقور الجديان

تحمل النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب، ذكرى خاصة لمهاجم منتخب السودان وقائد فريق الهلال محمد عبد الرحمن.

وحصل عبد الرحمن على لقب هداف بطولة الأندية العربية (كأس زايد للأندية الأبطال) في عام 2018، حين كان لاعبا بالمريخ.

وتربع عبد الرحمن على عرش الهدافين بتسجيل 7 أهداف، في شباك “الجيش السوري واتحاد العاصمة الجزائري ومولودية الجزائر”.

وتبدو الفرصة سانحة أمام عبد الرحمن لتكرار تألقه العربي في بطولة الأندية، حين يخوض كأس العرب المقررة في قطر نهاية هذا العام، وهو يمر بأفضل مستوياته.

وأحرز عبد الرحمن 3 أهداف في مسيرة منتخب صقور الجديان في طريق تأهله لنهائيات كأس الأمم 2022، أولها هدفه القاتل في مرمى غانا، وهدفه في مرمى ساو تومي، ثم هدف التأمين في مرمى منتخب جنوب إفريقيا الشهر الماضي.

وفي الدوري السوداني هذا الموسم، سجل عبد الرحمن 11 هدفا.