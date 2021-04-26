المريخ يتحسب لرحيل الانجليزي بخيارات محلية

وضع رئيس المريخ آدم سوداكال عددا من كوادر التدريب المحلية على طاولة المفاوضات وذلك بغية الاستفادة من خدماتهم حالما لم يتم التوصل لاتفاق بشكل نهائي مع المدرب الانجليزي كلارك بشأن عودته واستكمال مسيرته مع الفرقة الحمراء فيما تبقى من استحقاقات بالموسم الجاري

وبحسب التفاصيل فإن مدرب الشرطة القضارف كفاح صالح الجبلي عاد إلى الخيارات مجددا بعد أن كان قريبا من تدريب المريخ خلال وقت سابق الا أن المفاوضات آنذاك لم يكتب لها النجاح.

بينما وضع سوداكال مدرب المريخ الأسبق الكابتن فاروق جبرة ضمن الخيارات التي قد يتم اللجوء إليها، ويشغل جبرة حاليا منصب المدير الفني للنادي الأهلي مروي الا أن سوداكال يرغب في الاستفادة من خدماته.

وسبق أن دفع جبرة باعتذار أكثر من مرة لآدم سوداكال عن العمل ضمن الطاقم الفني بالمريخ.

واستبعد مصدر مقرب من ابراهومة اي مفاوضات بين الأخير ورئيس المريخ سوداكال، مشيرا إلى أن الأول لا يمكن أن يقبل بالعودة لتدريب الأحمر في الوقت الراهن خاصة في ظل الصعوبات الإدارية الكبيرة علاوة على استقراره في رحلته التدريبية الجديدة مع نادي توتي.