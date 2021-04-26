السودان يُؤكِّد ثقته في دور الاتحاد الأفريقي في الوساطة بشأن سد النهضة

الخرطوم: السوداني

أكد السودان ثقته في الاتحاد الأفريقي، لجهوده المبذولة للوصول إلى حلول سريعة وناجعة في قضية سد النهضة.

وقال في بيان له اليوم الاثنين، إنه يثمن الدور الهام والطليعي الذي ظل يضطلع به الاتحاد الأفريقي في إرساء دعائم الاستقرار والسلم والأمن بالقارة الأفريقية، مشيرًا إلى دوره في المفاوضات التي جرت بين المكونين المدني والعسكري في البلاد التي أفضت للوثيقة الدستورية.

ونوه في ذات البيان إلى دعم جهود الحكومة الانتقالية لقيادة عملية انتقال ديمقراطي سلس والعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي في حشد الموارد لمُواجهة التحديات التي تكتنف مسيرة الانتقال بالسودان.

وأوضح أنّ وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ستقود وفد السودان في جولة خارجية تضم جمهورية الكونغو الديمقراطية، وستلتقى بكينشاسا بالرئيس فيليكس تشيكيدي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف: لتأكيد موقف السودان الداعم لرئاسة الكونغو لجهود الوساطة للتوصل إلى حل عادل ومرض لكل الأطراف، مُتضمِّناً وجود اتفاق قانوني وملزم بشأن علميات الملء والتشغيل لسد النهضة وفقاً للأسس والقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي.

وأشار إلى أنّ الجولة ستشمل كلاً من كينيا ورواندا ويوغندا، حيث ستلتقي السيدة وزيرة الخارجية برؤساء هذه الدول لتوضيح موقف ورؤية السودان حول حل الخلاف القائم بشأن سد النهضة.