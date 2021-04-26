مياه الخرطوم: مساعينا مستمرة في معالجة الشح

كشف مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم مامون عوض حسن، عن حاجة الولاية الفعلية للمياه والتي تقدر بـ(2) مليون و(706) آلاف متر مكعب في اليوم، مبيناً أن المتوفر حالياً يقدر بمليون و(819) ألف متر مكعب في اليوم، وان الفجوة الحالية تقدر بـ(886) ألف متر مكعب في اليوم.

وقال في لقاء تنويري إعلامي اليوم الاثنين، إن الجهود متصلة لمعالجة الشح بعدد من المناطق في جنوب الخرطوم وشرق النيل وجنوب أم درمان بالتدخل العاجل بواسطة التناكر، مشيراً الى تكوين لجنة لهذا الغرض من ممثلين من مكتب الوالي والدفاع المدني والمديرين التنفيذيين في المحليات، موضحاً أن الهيئة طرحت إنشاء محطات جديدة في مناطق الصالحة، سوبا المرحلة الثانية، أم دوم والخوجلاب بشمال بحري.

وعزا مدير مياه الخرطوم، تأخُّر إنشاء هذه المحطات إلى توقف خطابات الضمان الحكومية مما أعاق تنفيذها في الوقت المناسب، كما كشف عن برنامج لإعادة تأهيل محطات بري وبيت المال لتسهم في زيادة الإنتاجية، منوهاً الى أن حل أزمات المياه في الولاية رهينٌ بقيام المحطات الجديدة، مشيراً الى أن الحكومة تعول على الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل مشروعات المحطات بنظام (البوت)، كاشفاً عن معالجات تجرى حالياً لإعادة تشغيل محطة بري وتغيير طلمبات وتأهيل فلاتر في محطة بحري، فضلاً عن حفر 25 بئرا لمناطق الشح، واعداً بحل الأزمة الحالية خلال ثلاثة أسابيع من الآن.