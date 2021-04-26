مع أهل الكلمة وحملة الأقلام

– تشرّفت أمس باستضافة أمسية رمضانية زينها حضور المستشار الإعلامي للسيد رئيس مجلس السيادة العميد ركن د. الطاهر تبو هاجة والمدير العام للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون الاستاذ لقمان أحمد ونخبة من أهل الكلمة وقادة الرأي من الإعلاميين والكُتّاب ورؤساء تحرير الصحف السودانية والمحطات الفضائية، في أجواء سادتها الإلفة والمحبة والوداد، استذكرنا فيها عقوداً من العهود والتواصل الحميم والعلاقات الأخوية بين بلدينا، والمشاعر الصادقة التي عززها التاريخ وروابط الدم والمصير المشترك..!

لا شك أن ما يربط المملكة والسودان من علاقات متميزة وصداقة وإلفة طبيعية، بُنيت على إرث تاريخي كبير من الروابط والأواصر المتجذرة ما كان لتكون لولا العمل المستمر لتعزيز التقارب والدعم المتبادل، والرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز أوجه الصداقة وتنويع التعاون في كافة الأصعدة من منظور التآزر والمنفعة المتبادلة في كل الأحوال والأوقات..!

-استعرضنا ملامح رؤية المملكة 2030 والتي ستُؤتى ثمارها للمملكة والدول العربية، وهي رؤية شاملة متكاملة أكدت على دور وأهمية الإعلام ودفعه ليواكب التطورات التكنولوجية والتماشي مع تقنيات العصر، وناقشنا المشاريع الإعلامية بعد خمسة أعوام من إطلاق الرؤية والتقدم الذي تحرزه الإعلام السعودي ليأخذ مكانته اللائقة الرائدة بين وسائل الإعلام العربية والغربية المتقدمة، وما تعمل عليه المملكة وفق الرؤية لتطوير الإعلام بكل أجهزته المرئية والمسموعة، وبلا شك الرقمية والذي تفوقت فيه السعودية وحققت فيه تقدماً مدهشاً قادها للمرتبة الأولى في التنافسية الرقمية لمجموعة العشرين “أقوى دول اقتصادية في العالم” خلال السنوات الثلاث الماضية..!

– اتفقنا جميعاً على تأثير الإعلام وأهميته في تحقيق التقارب وتوطيد العلاقات بين الدول وتعزيز العلاقات بين الشعوب، كدبلوماسية شعبية مكملة للعمل الرسمي بين الدول.. وهنا لا بد من تسجيل إشادة بما لمسناه وشهدناه من الإعلام السوداني الذي طالما كان نموذجاً للإعلام الراقي المسؤول والرسالي وشكّل إضافة حقيقية ودفعاً دائماً للعلاقات الثنائية بين المملكة والسودان.. وهو ما يدعونا إلى الاتجاه بثقة للعمل سوياً في ظل الجهود المشتركة لزيادة التعاون في مجالات الإعلام بين البلدين بصورة أفضل، عبر تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي ومواكبة آخر المستجدات فيه.. وتفعيل الاتفاقيات التي تؤطر هذا التعاون، والبحث عن السبل الناجعة لتطوير الشراكة بين المؤسسات الإعلامية في المملكة والسودان حتى تقوم بدور أكبر في مجال تعزيز التقارب الثقافي والإعلامي بين البلدين..!

– نتطلّع كذلك للإعلام في تعريف شعبي البلدين بما يتعلق بتراث وحضارة البلدين، وإلقاء الضوء على المبادرات والمشاريع المشتركة والمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار والسياحة وغيرها من الجوانب التنموية.

*أخيراً.. أجدِّد شُكري وامتناني لكل القامات الإعلامية التي أسعدني وجودها في “لمّة سُعودانية” كانت يمكن أن تكون أوسع وأكبر لو لا الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجائحة.. “نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء”.

شُكراً لمحبتكم وكلماتكم الطيبة في حق المملكة وأهلها وقيادتها وشعبها.. وعهدنا معكم أن نعمل بحب دائماً.. ونفخر ونعتز بمستوى علاقتنا ونمضي بها نحو مستقبل أكثر إشراقاً.. وأن نظل دائماً أوفياء لأواصر تجري في عروقنا جميعاً مجرى الدم..

* سفير خادم الحرمين لدى السودان