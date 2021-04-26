المبعوث الفرنسي يبحث مع اصحاب العمل ترتيبات المشاركة في مؤتمر باريس

الخرطوم: السوداني

أكد المهندس هاشم صلاح حسن مطر رئيس إتحاد أصحاب العمل السوداني، أن ترتيبات المنظمين لأعمال مؤتمر باريس المزمع عقده فى السابع عشر من مايو المقبل ،أتاحت الفرصة كاملة للمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في المحاور الأساسية لترتيبات المؤتمر.

واشار رئيس إتحاد أصحاب العمل في تصريح صحفي عقب لقائه مؤخراً على شرف حفل الإفطار والإجتماع الذي أقامته السفارة الفرنسية بالخرطوم بالمبعوث الرئاسي الفرنسي جان ميشيل ديموند، بحضور السفير الفرنسي ونائبه والملحق التجاري بالسفارة، إلى إحكام التنسيق مع القطاع الخاص الوطني فى المشاركة بمؤتمر باريس.

وأبان أن اللقاء تطرق بالشرح من المبعوث الفرنسي لبرنامج وترتيبات إنعقاد المؤتمر من الجانب الفرنسي والتعرف على رؤية الإتحاد ممثلاً للقطاع الخاص فى ترتيبات إنجاح المؤتمر وأهمية مشاركات ممثلي القطاع الخاص في أعماله.

وأبان مطر أن اللقاء مع المبعوث الفرنسي تطرق إلى إختيار وتسمية الإتحاد لممثلي القطاع الخاص المشاركين في المؤتمر في جلسات العمل المتخصصة في الجلسة النهارية لإلقاء الضوء على الفرص الإستثمارية فى المحاور الأربعة للمؤتمر.

وقال “من جانبه إقترح المبعوث الفرنسي إضافة (3) مشاركين من القطاع الخاص الوطني لإستصحابهم ضمن ممثلي القطاع الخاص في المؤتمر في حال إستيفاء المعايير المطلوبة المحددة من قبل الإتحاد لعكس المطلوب خلال الجلسة المتخصصة.

وقال مطر ، إن الإجتماع أمن كذلك على مقترح الإتحاد بتنظيم جلسات عمل ثنائية على هامش أعمال المؤتمر بين رجال الأعمال وممثلي الشركات السودانيين ورصفائهم من الجانب الفرنسي فى مجالات محاور المؤتمر المتمثلة فى الطاقة والتعدين والبنى التحتية والزراعة ومشروعات التحول الرقمي، مشيداً بمخرجات الإجتماع مع المبعوث الرئاسي الفرنسي.

وأضاف انه أكد على دور الإتحاد الكامل في تمثيل القطاع الخاص الوطني في أعمال المؤتمر ووقوفهم ودعمهم للقطاع الخاص السوداني للإطلاع بدوره المحوري الإقتصادي والتنموي فى هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.