وزير النقل يبحث مع شركة هامبورج الألمانية تحديد شكل التعاون وتقديم إستشارات للميناء الجنوبي

الخرطوم: السوداني

بحث المهندس ميرغني موسى حمد وزير النقل والطرق والجسور بمكتبه اليوم مع وفد الشركة الإستشارية لموانئ هامبورغ الألمانية (HDC)، أوجه التعاون في مجال النقل.

وأوضح وزير النقل في تصريح صحفي أن الوفد الألماني سيتوجه اليوم إلى مدينة بورتسودان ولمدة ثلاثة أيام للوقوف على الموانئ، والجلوس مع هيئة الموانئ البحرية والمسئولين لتحديد شكل التعاون وتقديم إستشارات للميناء الجنوبي.

وأضاف أن الجانبين سيدخلان بعد عودة الوفد للخرطوم في نقاش موسع، حول كيفية تقديم مشاريع تقوم على أساس علمي بالنقل النهري وسودانلاين.

وأشار إلى إستمرار التواصل مع الشركة الألمانية للإستفادة من بيوت الخبرة العالمية خاصة فيما يتعلق بالنقل البحري والنهري بالسودان.