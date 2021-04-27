أخبار المراسل.. لجنة التحقيق المستقلة التي شكلها النائب العام في قضية شهداء ديسمبر تصل القضارف

الخرطوم: المراسل

وصلت القضارف أمس لجنة التحقيق المستقلة المختصة في قضية شهداء ثورة ديسمبر المجيدة بالقضارف التي شكلها النائب العام مؤخراً.

وشدد والي القضارف د. سليمان علي ضرورة تحقيق العدالة والوصول للجناة الذين إرتكبوا جرائم ضد ثوار القضارف وقال إن اللجنة ستشرع فوراً في التحري وتلقي المعلومات والإستماع للشهود للتوصل إلى الجناة والمجرمين.

ودعا لجان المقاومة وموطني القضارف للإدلاء بشهاداتهم ومساندة اللجنة لإنجاز مهامها وأضاف أن حكومة القضارف تعطي ملف الشهداء ورعاية أسرهم أهمية كبرى عبر اللجنة الخاصة برعاية الشهداء التي شكلها في وقت سابق.

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