مباحثات سودانية المانية لترقية الصادرات للسوق الأوربي

الخرطوم : ابتهاج متوكل

استعرض اجتماع مشترك بين اتحاد الغرف التجارية والسفارة الالمانية بالخرطوم، كيفية المساعدة فى رفع جودة الصادرات السودانية لتتواءم والمتطلبات الدولية والايفاء بالمواصفات الاوربية لدخول الاسواق الاوربية وعودة البنوك الالمانية للعمل بالسودان.

وقال امين المال باتحاد الغرف التجارية ابراهيم أبوبكر الصديق فى تصريح صحفي، إن الاجتماع بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين السودان والمانيا، وكيفية مساهمة المانيا في تأهيل المعامل وانسياب الصادرات من الخضر والفاكهة والحبوب الزيتية واللحوم، وفق متطلبات الاتحاد الاوربي للاسواق الاوربية، واضاف : اللقاء امن على مشاركة القطاع الخاص الوطني في المعارض الألمانية ومساعدة الشركات للمشاركة، وتقديم المساعدات الفنية المطلوبة، لمعامل الصادرات السودانية من الحبوب الزيتية والخضروات والفواكه، لتواكب المعامل الحديثة وتمكينها من الدخول لاسواق الدول الاوربية بتقديم التسهيلات اللازمة، مشيرا الى أن الاجتماع أكد ضرورة الالتزام بالشفافية المطلوبة بجانب العمل على إعادة التعامل مع مؤسسة ضمانات هيرمس الالمانية للتأمين الائتماني للصادرات والواردات، وعودة البنوك الالمانية للعمل في السودان، خاصة كميرس بنك وربط اتحاد الغرف التجارية بالغرف التجارية الألمانية.