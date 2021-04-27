توقعات بزيادة في السلع الاستهلاكية بالأسواق

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق استقرارا ملحوظا ووفرة في حجم العرض في كافة الأصناف ،وعزا بعض التجار الاستقرار لوفرة البضائع بالاسواق وضعف القوى الشرائية، متوقعين زيادة في البضائع الجديدة

وتوقع رئيس تجار الجملة بسوق أمدرمان فتح الله حبيب الله في حديثه ل السوداني ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية باستمرار ارتفاع سعر الصرف والذي قفز الى (395) جنيه للبيع بالسوق الموازي أمس، مشيرا الى أن استقرار في الاسعار حاليا سببه الركود والوفرة في البضائع، مبينا أن سعر جوال السكر عبوة 50 كيلو(11) ألف جنيه.

واكد تاجر سلع بالخرطوم اسماعيل ادريس أن أسعار السلع تشهد استقرارا ملحوظا في كل الاصناف نتيجة لاستقرار سعر الصرف بالسوق الموازي، مبينا أن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع بسعر (4,5) ألف جنيه أما باكت دقيق سيقا من (2,5) ألف جنيه الى (2,400) جنيه، متوقعا ثبات الاسعار حتى نهاية شهر رمضان، ووصف القوى الشرائية بالضعيفة

وأشار تاجر سلع بأم درمان النور أحمد لحدوث ركود حاد بالسوق رغم موسم رمضان، مبينا أن سعر السكر قفز من ( 10٫600) و(10٫800) الى (11) ألف جنيه واستقر سعر الدقيق (10) كيلو البكت (2,5) ألف جنيه لسعر الجملة أما سعر العدس (4) ألف جنيه للجوال عبوة (25) كيلو وسعر الكيلو (500) جنيه.

و قال تاجر سلع ببحري فضل عثمان إن هنالك استقرارا ملحوظا في السلع الاستهلاكية بالاسواق، مبينا أن سعر جركانة زيت الفول والزيت الأبيض (3) آلاف جنيه أما زيت شمس عبوة (4) وربع استقر في سعر (3٫200) جنيه وكيلو دقيق وزادنا وسيقا (240-250) جنيه، وكيلو السكر (350) جنيه ،. واصفا الحركة التجارية بالضعيفة، متوقعا زيادة في الاسعار في البضائع الجديدة.