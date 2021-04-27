السودان يؤكد التزامه بحماية حقوق المؤلفين والشركات الصغيرة

الخرطوم: كوكتيل

أكد السودان وضمن احتفالاته باليوم العالمي للملكية الفكرية، أنه ماض في التوعية والتثقيف بحقوق المؤلفين والمبدعين والمبتكرين السودانيين، وشرح الإجراءات البسيطة والسهلة التي يمكن بها حماية أنفسهم وإنتاجهم، وتمنعه من انتهاك حق الآخرين.

وقال الأمين العام لمجلس حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الفنية والأدبية حاتم إلياس موسى، إن السودان ومنذ ستينيات القرن الماضي لديه وعي وعلم بقضايا الحقوق والملكية الصناعية وبراءات الاختراع، وأن هناك اشراقات في السوابق القضائية التي امتازت أحكامها بالرصانة والقوة.

وقال نحتفل هذا العام تحت شعار دعم الشركات الصغيرة وأصحاب المهن والأعمال الصغيرة، والذين صاروا يشكلون معلما بارزا في خارطة الاقتصاد في السودان، حيث انتشرت آلاف الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مايتطلب أن يكون أصحابها على دارية بحقوقهم، وأن يكونوا ملمين بالقوانين التي تحميهم من غول الشركات الكبرى.

وبين حاتم الياس أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية دعت هذا العام الشباب أصحاب الصناعات والمشاريع الصغيرة، إلى زيادة إلمامهم ووعيهم بالحرص على تسجيل أعمالهم والوعي بالقوانين التي تعمل بها الأنظمة التجارية والقانونية في البلاد.

وتهدف المنظمة العالمية للملكية الفكرية من الاحتفال بهذا اليوم إلى إذكاء فهم الجمهور للملكية الفكرية، ودورها في تشجيع الابتكار والإبداع ودعم العاملين في مجالات العلامات التجارية والتصاميم وحق المؤلف والبراءات والأسرار التجارية وغير ذلك.

وجاء الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية 2021 تحت شعار “الشركات الصغيرة والمتوسطة والملكية الفكرية: نقل أفكارك إلى السوق” .