جوائز الأوسكار 2021 في حفل استثنائي بسبب كورونا

باريس: وكالات

عاد نجوم السينما وصناعة الأفلام أخيراً إلى السجادة الحمراء في حفل استثنائي لتوزيع جوائز الأوسكار رغم استمرار أزمة وباء كورونا.

وكان فيلم “نومادلاند” أكبر الفائزين في الحفل بعدما حصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم . وفازت مخرجة الفيلم كلويه جاو بأوسكار أفضل مخرجة، وحازت فرانسيس ماكدورماند جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم أيضاً.

وفاز أنتوني هوبكنز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “الأب”، كما حصل دانيال كالويا على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “يهوذا والمسيح الأسود”.

وحصد فيلم “الأب”، الذي قام ببطولته أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان، جائزة أفضل سيناريو مقتبس.

وحصل فيلم “جولة أخرى” للمخرج الدنماركي توماس فينتبربرغ على جائزة أفضل فيلم أجنبي.