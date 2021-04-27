في خطوة مفاجئة إزالة أرضية المريخ وسوداكال يؤكد جلب نجيل جديد للملعب

الخرطوم : السوداني

في خطوة مفاجئة جاءت إنفاذاً لتوجيه رئيس نادي المريخ آدم سوداكال، تمت نهار أمس إزالة أرضية ملعب النادي بامدرمان والتي شهدت طيلة الفترة الماضية أعمال صيانة من قبل مجموعة الجار لإعمار الدار إلا أن رئيس المريخ آدم سوداكال أعلن مؤخراً تكفله بصيانة إستاد المريخ وإنشاء أكاديمية بمواصفات عالمية سينطلق العمل صباح غد الإثنين بتركيب نجيل جديد بدلاً عن النجيل الذي تم تركيبه خلال الفترة الماضية، وكان إستاد المريخ قد شهد عمليات نظافة واسعة تمهيداً لبدء العمل فيه صباح الإثنين، وقد تم شراء الجيل الجديد الذي يحمل المواصفات الملائمة تمهيداً لتركيبه عبر شركة مختصة كان رئيس النادي قد تعاقد معها للقيام بالعمل، كما ستشمل الصيانة المدرجات الشعبية و إعادة تأهيلها بالصورة المطلوبة، وذلك تمهيداً لعودة الفريق للعب على ميدانه خلال الفترة المقبلة التي ستشهد انطلاق المرحلة الثانية من بطولة الدوري السوداني الممتاز، وانتقدت جماهير النادي خطوة سوداكال وأشارت إلى أنها تأتي بصورة مفاجئة وغير مرتبة خاصة وأن الملعب قطع شوطاً بعيداً خلال وقت سابق وأكد بعض المهندسين المشرفين عليه إمكانية أداء الفريق للتدريبات عليه في غضون فترة وجيزة إلا أن الخطوة الجديدة من قبل سوداكال فتحت الباب على مصراعيه أمام إمكانية تأخير عودة الفريق للملعب لوقت مطول.