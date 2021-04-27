الأحمر يترقب عودة كلارك

يترقب المسؤولين بالمريخ وصول المدرب الإنجليزي كلارك إلى الخرطوم وذلك بغية استئناف إعداد الفريق تأهباً للاستحقاقات القادمة وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة فإن بعض أعضاء مجلس الإدارة تدخلوا من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني وأكدوا لسوداكال ضرورة عودة المدرب حرصاً على إكمال مسيرته مع الفريق فيما تبقى من استحقاقات خلال الموسم القادم، يشار إلى أن الخلاف اشتعل بين سوداكال وكلارك بعد أن تراجع الأول عن خطوة إقامة معسكر إعدادي للفريق بالعاصمة المصرية القاهرة رغماً عن اتفاقه السابق مع المدرب وهو ما أغضب الأخير.